Il Valencia batte tutti: è fatta per Cavani (Di martedì 23 agosto 2022) Prima la Salernitana, poi il Monza, quindi il Nizza e ora... il Valencia. Alla fine Edinson Cavani, svincolatosi dal Manchester United a fine... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Prima la Salernitana, poi il Monza, quindi il Nizza e ora... il. Alla fine Edinson, svincolatosi dal Manchester United a fine...

tcm24com : L'Athletic Bilbao batte il Valencia di Gattuso #AthleticBilbao #Valencia - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Gattuso bene all’esordio in Liga: il Valencia batte il Girona nonostante l’inferiorità numerica ?? - sscalcionapoli1 : Liga, esordio in stile Ringhio per Gattuso: il Valencia in 10 batte di misura il Girona - NapoliAddict : Liga, esordio in stile Ringhio per Gattuso: il Valencia in 10 batte di misura il Girona #Napoli #ForzaNapoliSempre… - tuttonapoli : Liga, esordio in stile Ringhio per Gattuso: il Valencia in 10 batte di misura il Girona -