Il Tottenham non affonda su Malinovski: distanza con l’Atalanta (Di martedì 23 agosto 2022) Malinovski è in uscita dall’Atalanta, ma il Tottenham non sembra voler affondare il colpo: c’è distanza tra domanda e offerta Si allontana il Tottenham per Ruslan Malinovski. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti Paratici vorrebbe il giocatore soltanto in prestito mentre l’Atalanta sarebbe disposta a cederlo a titolo definitivo. Una soluzione che non trova il gradimento degli Spurs, che non vorrebbero impegnarsi in un affondo per un giocatore sui 30 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022)è in uscita dal, ma ilnon sembra volerre il colpo: c’ètra domanda e offerta Si allontana ilper Ruslan. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti Paratici vorrebbe il giocatore soltanto in prestito mentresarebbe disposta a cederlo a titolo definitivo. Una soluzione che non trova il gradimento degli Spurs, che non vorrebbero impegnarsi in un affondo per un giocatore sui 30 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Glongari : Non solo il #Milan. I rossoneri proseguono i dialoghi con il #Tottenham, ma il club londinese vorrebbe obbligo di r… - Glongari : #Malinovskyi è stato effettivamente proposto al #Tottenham, destinazione gradita al giocatore. L’#Atalanta chiede a… - GianluVisco : RT @Glongari: Non solo il #Milan. I rossoneri proseguono i dialoghi con il #Tottenham, ma il club londinese vorrebbe obbligo di riscatto. I… - CalcioNews24 : Il Tottenham non affonda su Malinovski: distanza con l’Atalanta - asromaliveit1 : ?? Secondo quanto scritto dal sito -