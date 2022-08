Il Times: la Uefa sanzionerà Barça, Juve e Psg per violazioni del fair play finanziario (Di martedì 23 agosto 2022) Secondo quanto scrive il Times, la Uefa annuncerà un pacchetto di sanzioni a 10 grandi club europei per violazioni del fair play finanziario nella stagione 2020-2021. Le “punizioni” saranno annunciate il prossimo mese. La scorsa settimana L’Equipe ha già pubblicato un elenco e tra queste squadre figurano Psg, Barcellona, Juventus, Marsiglia, Inter e Roma. Ce ne sono anche altre dieci sotto sorveglianza. Si tratterà di multe economiche che andrebbero concordate con i club: in caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarebbero risolti unilateralmente dalla Uefa. Si presume che questo possa essere il caso di Barça e Juve, che attualmente non hanno un buon rapporto con la Uefa a causa del loro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Secondo quanto scrive il, laannuncerà un pacchetto di sanzioni a 10 grandi club europei perdelnella stagione 2020-2021. Le “punizioni” saranno annunciate il prossimo mese. La scorsa settimana L’Equipe ha già pubblicato un elenco e tra queste squadre figurano Psg, Barcellona,ntus, Marsiglia, Inter e Roma. Ce ne sono anche altre dieci sotto sorveglianza. Si tratterà di multe economiche che andrebbero concordate con i club: in caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarebbero risolti unilateralmente dalla. Si presume che questo possa essere il caso di, che attualmente non hanno un buon rapporto con laa causa del loro ...

