Il telaio della Ferrari con cui Schumacher vinse nel 1998 aggiudicato all’asta per 6 milioni di dollari (Di martedì 23 agosto 2022) Il telaio della Ferrari con cui Schumacher nel 1998 vinse in Canada, Francia, Gran Bretagna e Italia è stato aggiudicato all’asta per 6 milioni di dollari. La notizia è su Mundo Deportivo. Si tratta del telaio della Ferrari F3000 di quando Schumi era al secondo anno nella casa automobilistica italiana. Qualche giorno fa, all’asta tenuta dalla RM-Sotheby’s alla Monterrey Motor Week, in cui sono stati esposti più di 180 storici veicoli classici, chi se la è aggiudicata ha sborsato 6,2 milioni di dollari. “Questo telaio fu di proprietà della Ferrari fino a un anno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Ilcon cuinelin Canada, Francia, Gran Bretagna e Italia è statoper 6di. La notizia è su Mundo Deportivo. Si tratta delF3000 di quando Schumi era al secondo anno nella casa automobilistica italiana. Qualche giorno fa,tenuta dalla RM-Sotheby’s alla Monterrey Motor Week, in cui sono stati esposti più di 180 storici veicoli classici, chi se la è aggiudicata ha sborsato 6,2di. “Questofu di proprietàfino a un anno ...

