“Il suo corpo ritrovato sugli scogli”. Morto 20enne italiano, quell’ultima telefonata alla mamma piena di bugie (Di martedì 23 agosto 2022) alla fine il corpo del ragazzo è stato ritrovato: Jois Pedone è Morto e adesso ci vorrà l’autopsia per far luce sul decesso del 20enne. Si tratta di un triste epilogo per il giovane di Vasto, la cui madre Mary Nora Ramundi lavora al noto trabocco Cungarelle. Era stata lei a lanciare un appello per ritrovare il figlio dopo che di lui si erano perse le tracce. A quel punto, dopo la denuncia, scrive il Corriere Adriatico, sono iniziate le ricerche. Tutto quello che si sapeva del giovane era quel suo ultimo segnale telefonico alle 3 in contrada Lebba, poi più nulla. Poi purtroppo la tragica scoperta. Il corpo di Jois è stato ritrovato privo di vita in un tratto di mare vicino agli scogli di Punta Penna, non lontano dai due trabocchi presenti in zona. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022)fine ildel ragazzo è stato: Jois Pedone èe adesso ci vorrà l’autopsia per far luce sul decesso del. Si tratta di un triste epilogo per il giovane di Vasto, la cui madre Mary Nora Ramundi lavora al noto trabocco Cungarelle. Era stata lei a lanciare un appello per ritrovare il figlio dopo che di lui si erano perse le tracce. A quel punto, dopo la denuncia, scrive il Corriere Adriatico, sono iniziate le ricerche. Tutto quello che si sapeva del giovane era quel suo ultimo segnale telefonico alle 3 in contrada Lebba, poi più nulla. Poi purtroppo la tragica scoperta. Ildi Jois è statoprivo di vita in un tratto di mare vicino aglidi Punta Penna, non lontano dai due trabocchi presenti in zona. A ...

