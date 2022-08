Il primo episodio di House of The Dragon commentato in 17 gif (senza spoiler) (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la visione del debutto della nuova saga ispirata ai romanzi di George R.R. Martin, ecco le nostre riflessioni in estrema sintesi. Non prendetele troppo sul serio Leggi su wired (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la visione del debutto della nuova saga ispirata ai romanzi di George R.R. Martin, ecco le nostre riflessioni in estrema sintesi. Non prendetele troppo sul serio

grancetto : RT @riotta: Visto ieri #HouseOfTheDragonHBO primo episodio della serie tv tratta dalla saga di @GRRMspeaking accattivante e, sulla falsarig… - aulinAtTheMoon : @giomag8 @Robi9915 @GeekTheVivian Pure io non sono riuscito ad andare oltre al primo episodio. Prossima volta se vo… - ItaliaStartUp_ : Il primo episodio di House of The Dragon commentato in 17 gif (senza spoiler) - BlueHawk13 : RT @docmanhattan4: Eccolo. Primo riassuntone di House of the Ciglioparrucchi. Come sempre, se ne volete vedere altri, fate girare questo co… - Beltade : Dopo tutto quello che ho letto e conoscendomi non so se sarei in grado di vedere tranquillamente il primo episodio… -