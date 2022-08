Il primo confronto tra i big della politica al Meeting di Rimini lo vince Giorgia Meloni (Di martedì 23 agosto 2022) Alla fine il tanto atteso confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni c’è stato. Sul palco del Meeting di Rimini. Esteso peraltro a tanti altri leader, da Di Maio a Tajani a Salvini. Se dovessimo giudicare il vincente in base all’applausometro ciellino, non c’è dubbio: lo scontro l’ha vinto Giorgia Meloni. E già questo non è un particolare scontato. Un po' perché per la Meloni era la prima volta sul palco della kermesse di Comunione e Liberazione. Un po' perché ci si aspettava che davanti a una platea cattolica, uno come Letta, di estrazione democristiana, dovesse avere la meglio: non è stato così. Il grande freddo della platea ha avvolto il segretario Pd che sulla proposta di obbligo per la scuola ... Leggi su panorama (Di martedì 23 agosto 2022) Alla fine il tanto attesotra Enrico Letta ec’è stato. Sul palco deldi. Esteso peraltro a tanti altri leader, da Di Maio a Tajani a Salvini. Se dovessimo giudicare ilnte in base all’applausometro ciellino, non c’è dubbio: lo scontro l’ha vinto. E già questo non è un particolare scontato. Un po' perché per laera la prima volta sul palcokermesse di Comunione e Liberazione. Un po' perché ci si aspettava che davanti a una platea cattolica, uno come Letta, di estrazione democristiana, dovesse avere la meglio: non è stato così. Il grande freddoplatea ha avvolto il segretario Pd che sulla proposta di obbligo per la scuola ...

