Il Pd ha tirato la carretta per un decennio, ha bisogno di stare all'opposizione (Di martedì 23 agosto 2022) Quattro fatti indicano chiaramente che il vento soffia contro. I dem hanno bisogno di rifiatare, saltare un giro, leccarsi le ferite, rinnovare la classe dirigente, respirare aria nuova Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 agosto 2022) Quattro fatti indicano chiaramente che il vento soffia contro. I dem hannodi rifiatare, saltare un giro, leccarsi le ferite, rinnovare la classe dirigente, respirare aria nuova

rabiotmachia : @peppe_roncino Ha tirato la carretta e deve ancora essere sostituito, divento pazzo - SteCrystal7 : @Spina14_acm Baka è in uscita e pobega non è al meglio avendo saltato 10 di preparazione per infortunio. Tonali ess… - Mike_Bkz : @maremmimpestata Certe volte ha una gestione degli uomini tremenda, non si possono sentire certe uscite che ha fatt… - OhhMyreal : Ogni volta che un beneamino del Milan gioca male o è rotto o è stanco perché ha tirato la carretta per mesi - Sandro61079482 : @InNomeDellaJ @giampdisan @giuventinaa_ Purtroppo la finestra del calciomercato è talmente lunga che può capitare d… -