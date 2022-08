Il Pd alle prese con il "tradimento" del M5s in Sicilia (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - "La scelta di tradire il patto delle elezioni con le primarie è molto grave, penso ci voglia coerenza e non c'è stata, per il resto decideremo nelle prossime ore". Non usa mezzi termini il segretario del Pd Enrico Letta che, a margine del suo intervento al Meeting di Rimini, critica duramente il M5s per la rottura dell'alleanza per le elezioni in Sicilia. La direzione regionale del Pd Sicilia, al termine di una lunga riunione che ha preso atto dello strappo, ha ribadito "il sostegno e la piena fiducia a Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione per la coalizione progressista. La scelta approvata con le primarie e sostenuta da tutto il Partito Democratico non è minimamente scalfita dal comportamento di forze politiche che invece di supportare un percorso di grande cambiamento hanno deciso di tradire il voto di ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - "La scelta di tradire il patto delle elezioni con le primarie è molto grave, penso ci voglia coerenza e non c'è stata, per il resto decideremo nelle prossime ore". Non usa mezzi termini il segretario del Pd Enrico Letta che, a margine del suo intervento al Meeting di Rimini, critica duramente il M5s per la rottura dell'anza per le elezioni in. La direzione regionale del Pd, al termine di una lunga riunione che ha preso atto dello strappo, ha ribadito "il sostegno e la piena fiducia a Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione per la coalizione progressista. La scelta approvata con le primarie e sostenuta da tutto il Partito Democratico non è minimamente scalfita dal comportamento di forze politiche che invece di supportare un percorso di grande cambiamento hanno deciso di tradire il voto di ...

