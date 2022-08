Il Paradiso delle Signore 7: Anna Imbriani scoprirà che il marito, Quinto Reggiani, non è morto? (Di martedì 23 agosto 2022) Il Paradiso delle Signore 7: tra le anticipazioni della soap, che ricomincerà il 12 settembre, ce n’è una veramente clamorosa. Dovrebbe tornare Quinto Reggiani, interpretato dal bellissimo Cristiano Caccamo! Ebbene sì: a quanto pare il marito di Anna Imbriani è vivo! Il Paradiso delle Signore 7: Quinto rivedrà Anna? Continuano gli spoiler de “Il Paradiso delle Signore 7“, a meno di un mese dalla ripartenza della settima stagione della fortunatissima stagione della soap di Rai 1. In queste ore è trapelato che dovremmo rivedere (e con molto piacere!) dopo parecchie stagioni il magazziniere Quinto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 agosto 2022) Il7: tra le anticipazioni della soap, che ricomincerà il 12 settembre, ce n’è una veramente clamorosa. Dovrebbe tornare, interpretato dal bellissimo Cristiano Caccamo! Ebbene sì: a quanto pare ildiè vivo! Il7:rivedrà? Continuano gli spoiler de “Il7“, a meno di un mese dalla ripartenza della settima stagione della fortunatissima stagione della soap di Rai 1. In queste ore è trapelato che dovremmo rivedere (e con molto piacere!) dopo parecchie stagioni il magazziniere...

RadiocorriereTv : 'Mi serviva proprio un grande Paradiso' Il paradiso delle signore un bellissimo regalo per #VanessaGravina e per tu… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: con #maria, credo che amare è regnare e servire è potere? Che la meta del mio vivere è il Cielo, il… - leragazzestanno : Pensando al cringe di questo fandom,una delle cose più imbarazzanti che ho letto è stata una recensione di Braci in… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore 7 spoiler: Vittorio Conti si innamora Marco sarà in pericolo - #Paradiso #delle #Signore… - CaneMohi : @Ioebasta_17 Hai rischiato. Draghi nello stomaco ti privatizza la gastrite in un battibaleno, e fa delle isole di L… -