Il Papa | Allo Ior la gestione esclusiva delle attività finanziarie del Vaticano

(Di martedì 23 agosto 2022) “L’di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede eIstituzioni collegate con la Santa Sede compete in viaall’Istituto per le Opere di Religione”. Lo prevede il Rescritto emanato daFrancesco circa l’Istruzione sull’amministrazione ee della liquidità della Santa Sede eIstituzioni collegate con essa. “Il Santo Padre – si legge – ha disposto che esso abbia natura di interpretazione autenticadisposizioni vigenti e abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente al Rescritto o specificamente riferita a speciali cose”. “La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la ...

iconanews : Papa: allo Ior gestione esclusiva del patrimonio mobiliare - themercatoway : PAPA: ALLO IOR GESTIONE ESCLUSIVA DEL PATRIMONIO MOBILIARE - marrmemories : comunque io non ho il coraggio di ballare neanche davanti allo specchio ma se mi offrissero una borsa alla 1M mi me… - Primaonline : Papa Francesco: allo Ior la gestione esclusiva delle attività finanziarie - 2005Taddei : RT @2005Taddei: Io ieri stavo con Mamma Laura e Papà. allo Stadio Olimpico. -

... presso Istituzioni finanziarie diverse dallo Ior devono informareIor e trasferirle presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1° settembre 2022', precisa il Rescritto di......Istituzioni finanziarie diverse dallo Ior devono informareIor e trasferirle presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1° settembre 2022 . Lo stabilisce - ripreso da Ansa - ilin ...L'attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate "compete in via esclusiva all'Istituto per le Opere di Religione. (ANSA) ...Serata di temporali e nessuna voglia di uscire Ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT riguardo tutti i film e programmi da non perdere questa stasera in TV.