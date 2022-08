Il nutrizionista | Paradosso carovita | può migliorare la nostra dieta

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos Salute)() - La crisi economica, con i rincari degli alimenti, pesa sempre di più anche a tavola. Ma la necessità di fare attenzione al portafoglio, quando si fa la spesa e si cucina, non necessariamente contrasta con la possibilità di unasana ed equilibrata. "Paradossalmente si può mangiare meglio, sia sul piano della salute sia sul piano del gusto, scegliendo gli alimenti giusti, tipici dellatradizione e validati dalla scienza, in particolare legumi e cereali", spiega all'Adnkronos Salute Ciro Vestita,e autore di molti libri di divulgazione sul tema, sottolineando che la crescita delle conoscenze in campo nutrizionale è di grande aiuto nel rendere possibile l'alternativa low cost. La chiave è nella scelta dei prodotti, in cui siamo aiutati dalla...