Il nuovo Don Chisciotte si trova in Sicilia e pensa di essere Montalbano

All'inizio Geraci, mentre lo tirava su privo di sensi e lo portava alla macchina, vedendo la camicia tutta strappata sul petto e sentendogli nella bocca il forte odore d'alcol, penso? si fosse inciuccato ben bene. Ma il suo amico era uno che beveva solo acqua e limone, limone e acqua, manco il caffe? con loro si pigliava. «Povero Vasile», penso? sistemandolo sul sedile accanto al suo, «non si e? piu? ripreso dalla morte della moglie. Veniamo al mondo soli e soli ce ne dobbiamo tornare».«Mimi?». La voce improvvisa lo fece sobbalzare e gli scappo? pure una mezza bestemmia.«Mimi?», faceva Vasile, «oh, Mimi?… dobbiamo intervenire… bisogna spiegarsi» Geraci non capi? bene quello che l'amico gli stava dicendo. Vasile lo chiamava Mimi? e lo insultava. Lo esortava a intervenire, a tornare con lui e a fare quello che andava fatto. Intanto gli indicava le terre dei Mule?. Nel vedere dove puntava ...

