Il Napoli cerca l’accordo con Keylor Navas: cosa manca per chiudere (Di martedì 23 agosto 2022) Il Napoli è partito fortissimo in queste prime due giornate di campionato ottenendo 6 punti e il primo posto, seppur momentaneo, in classifica, ma il mercato non è ancora concluso e cerca di rinforzare la propria porta con un giocatore di altissimo livello. Napoli PSG Navas Secondo il quotidiano Il Mattino, il club partenopeo continua a trattare con il portiere costaricano Keylor Navas, ormai fuori dai piani del tecnico Galtier, su un eventuale accordo per acquistarlo a zero oppure richiedendo un prestito al PSG con il pagamento dello stipendio diviso tra le due società. Tutto si deciderà in questi ultimi giorni di mercato, ma la trattativa è avviata ed entrambe le squadre troveranno la soluzione migliore per dare tanto minutaggio ad un giocatore che potrebbe fare ancora la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) Ilè partito fortissimo in queste prime due giornate di campionato ottenendo 6 punti e il primo posto, seppur momentaneo, in classifica, ma il mercato non è ancora concluso edi rinforzare la propria porta con un giocatore di altissimo livello.PSGSecondo il quotidiano Il Mattino, il club partenopeo continua a trattare con il portiere costaricano, ormai fuori dai piani del tecnico Galtier, su un eventuale accordo per acquistarlo a zero oppure richiedendo un prestito al PSG con il pagamento dello stipendio diviso tra le due società. Tutto si deciderà in questi ultimi giorni di mercato, ma la trattativa è avviata ed entrambe le squadre troveranno la soluzione migliore per dare tanto minutaggio ad un giocatore che potrebbe fare ancora la ...

