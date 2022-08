Il Jova Beach Party nel mirino della giustizia: la procura di Lucca ha aperto un fascicolo, Salvini: «Lasciate divertire i giovani» (Di martedì 23 agosto 2022) Il mega-tour organizzato da Jovanotti sulle spiagge italiane potrebbe causare al noto cantante alcuni problemi con la giustizia. La procura di Lucca ha infatti aperto un fascicolo sul Jova Beach Party in programma sulla spiaggia del Muraglione, a Viareggio, tra il 2 e il 3 settembre. Lo rende noto il Corriere Fiorentino, che spiega come il reato ipotizzato dalla magistratura sia il 733 bis del codice penale, ovvero quello legato alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. Il registro degli indagati, tuttavia, al momento è ancora vuoto, e il fascicolo è contro ignoti. Tutto è nato, in procura, dal documento depositato da un’associazione ambientalista. Si tratta di uno ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Il mega-tour organizzato danotti sulle spiagge italiane potrebbe causare al noto cantante alcuni problemi con la. Ladiha infattiunsulin programma sulla spiaggia del Muraglione, a Viareggio, tra il 2 e il 3 settembre. Lo rende noto il Corriere Fiorentino, che spiega come il reato ipotizzato dalla magistratura sia il 733 bis del codice penale, ovvero quello legato alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. Il registro degli indagati, tuttavia, al momento è ancora vuoto, e ilè contro ignoti. Tutto è nato, in, dal documento depositato da un’associazione ambientalista. Si tratta di uno ...

