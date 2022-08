Il grande tennis torna a Bergamo dal 31 ottobre al 6 novembre (Di martedì 23 agosto 2022) Il Challenger al Palasport Confermata la collocazione autunnale per il torneo più importante della Bergamasca, che nel recente passato ha portato alla ribalta Yannik Sinner e Matteo Berrettini. Appuntamento numero 17, la seconda con il calendario post pandemia dopo 15 edizioni nel periodo invernale. Si gioca sul sintetico, montepremi da 45.730 euro Leggi su ecodibergamo (Di martedì 23 agosto 2022) Il Challenger al Palasport Confermata la collocazione autunnale per il torneo più importante della Bergamasca, che nel recente passato ha portato alla ribalta Yannik Sinner e Matteo Berrettini. Appuntamento numero 17, la seconda con il calendario post pandemia dopo 15 edizioni nel periodo invernale. Si gioca sul sintetico, montepremi da 45.730 euro

