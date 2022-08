Il fisco cambia il calendario 2022 per fine anno, ecco le nuove date (decreto Semplificazioni) (Di martedì 23 agosto 2022) La legge n. 122/2022 , di conversione del decreto Semplificazioni, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 2022. Diventano, dunque, effettive le misure in essa contenute. Tra queste il legislatore riscrive il calendario fiscale, da qui a fine anno, per alcune scadenze. Dalla ... Leggi su investireoggi (Di martedì 23 agosto 2022) La legge n. 122/, di conversione del, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 del. Diventano, dunque, effettive le misure in essa contenute. Tra queste il legislatore riscrive ilfiscale, da qui a, per alcune scadenze. Dalla ...

linolinus8 : @Pierpao08661105 @vincenzoverzel1 @GiuseppeConteIT Ah si,perché i disastri li vedi il giorno dopo vero? Come mai no… - cala_l_asso : RT @paradoxMKD: Riforma Tributaria, cambia tutto: La presunzione grave, precisa e concordante non basta più per condannare un contribuente… - AvvocatoLorenti : RT @paradoxMKD: Riforma Tributaria, cambia tutto: La presunzione grave, precisa e concordante non basta più per condannare un contribuente… - AgNPs : RT @paradoxMKD: Riforma Tributaria, cambia tutto: La presunzione grave, precisa e concordante non basta più per condannare un contribuente… - KlausTrofobiko : RT @paradoxMKD: Riforma Tributaria, cambia tutto: La presunzione grave, precisa e concordante non basta più per condannare un contribuente… -