Il finale de Il Commissario Ricciardi in replica su Rai Premium il 23 agosto | in attesa della seconda stagione

(Di martedì 23 agosto 2022) Si conclude Ilin: stasera, 23, va in onda la sesta e ultima puntata dal titolo In fondo al tuo cuore. Il tormentato protagonista, interpretato da Lino Guanciale, e il fedele Brigadiere Maione sono alle prese con un’indagine che scava a fondo nei sentimenti – ed entrambi hanno di che parlare. Seè sempre più diviso tra Livia (con la quale ha un debito) ed Enrica (che per lui aveva perfino fatto un voto, poi sciolto grazie al supporto di Donna Rosa), Maione è alle prese con la sua felicità matrimoniale che vede compromessa. L’ambientazionepuntata è sempre Napoli, immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per la festaMadonna del Carmine, la città è sospesa tra cielo e inferno. Quando un ...