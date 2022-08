Il dramma di Martina Rossi, morta per scampare ad uno stupro | Tutti i falli della polizia spagnola (Di martedì 23 agosto 2022) La violenza della polizia spagnola nei confronti delle otto ragazze fiorentine fa tornare subito alla mente quella di Martina Rossi, che dopo dieci anni ha ricevuto finalmente giustizia Avevano chiesto aiuto alla polizia nella speranza di poter essere al sicuro e invece è proprio da loro che hanno subito le peggiori ingiustizie le 8 ragazze fiorentine aggredite polizia a Valencia. Ma non solo le sole. Questa vicenda, infatti, riporta inevitabilmente alla mente quella di Martina Rossi, la 20enne precipitata fatalmente dal balcone di una stanza d’albergo a Palma di Maiorca. Anche in quel caso la polizia iberica non si rivelò collaborativa con la vittima, chiudendo frettolosamente il caso come suicidio e ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 agosto 2022) La violenzanei confronti delle otto ragazze fiorentine fa tornare subito alla mente quella di, che dopo dieci anni ha ricevuto finalmente giustizia Avevano chiesto aiuto allanella speranza di poter essere al sicuro e invece è proprio da loro che hanno subito le peggiori ingiustizie le 8 ragazze fiorentine aggreditea Valencia. Ma non solo le sole. Questa vicenda, infatti, riporta inevitabilmente alla mente quella di, la 20enne precipitata fatalmente dal balcone di una stanza d’albergo a Palma di Maiorca. Anche in quel caso laiberica non si rivelò collaborativa con la vittima, chiudendo frettolosamente il caso come suicidio e ...

