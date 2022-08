Il dolce post per la nascita della quarta figlia di Michael Bublé e Luisana Lopilato (Di martedì 23 agosto 2022) Michael Bublé e Luisana Lopilato sono diventati genitori per la quarta volta. Il cantante canadese e la modella argentina hanno annunciato la nascita della piccola Cielo con un dolcissimo post su Instagram: “Dall’amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite“, si legge nella descrizione social. In foto appare il piedino della neonata, teneramente stretto dalle mani di mamma e papà. Cielo è la quarta di altri tre fratelli: Noah (2013), Elias (2016) e Vida (2018): “Grazie a Dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà“, hanno scritto i genitori nel ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 23 agosto 2022)sono diventati genitori per lavolta. Il cantante canadese e la moargentina hanno annunciato lapiccola Cielo con un dolcissimosu Instagram: “Dall’amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite“, si legge nella descrizione social. In foto appare il piedinoneonata, teneramente stretto dalle mani di mamma e papà. Cielo è ladi altri tre fratelli: Noah (2013), Elias (2016) e Vida (2018): “Grazie a Dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà“, hanno scritto i genitori nel ...

federico_dolce : RT @ildelfinogiulio: Si ringraziano i liberali per il silenzio sul post della Meloni - shecompIains : A differenza di tutti gli insulti che ti arrivano, sei una persona carinissima e ti mando un abbraccio forte ????? —… - Arypigliate : @chiapperi1 Magari é la volta buona che Dolce Metà la smette di rimproverarmi che mi scordo sempre la crema idratante post doccia ???? - F0LSG0LD : alessandra post momento dolce che capita una volta ogni 10 anni - redastras : Ciao dolce Red. Ho letto 'Rescue'. Dolcissima ????????? A proposito di micetti, come sta il tuo? — come uno stronzo!!! -