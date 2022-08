Il custode della memoria di Falcone e Borsellino lascia il Palazzo dei Veleni (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Giovanni Paparcuri non ci ripensa. lascia il 'bunkerino', le stanze del Palazzo di giustizia dove hanno lavorato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di cui è stato collaboratore dopo essere scampato all'attentato al giudice Chinnici. Per 42 anni è stato in quel "Palazzo dei Veleni" che oggi afferma di "odiare", dal 2015 è stato ufficialmente, su incarico dell'Anm, il custode della memoria e dell'eredità morale contenute in quei locali-museo che raccontano la sfida alta, epica e quotidiana, dello Stato migliore contro la mafia. Ma ora le gelosie, i "Veleni" e le porte chiuse non sono più tollerabili. E, nonostante l'appello dell'Anm perché torni sui suoi passi, tira dritto: "Sono più che sereno, è vero mi ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Giovanni Paparcuri non ci ripensa.il 'bunkerino', le stanze deldi giustizia dove hanno lavorato Giovannie Paolo, di cui è stato collaboratore dopo essere scampato all'attentato al giudice Chinnici. Per 42 anni è stato in quel "dei" che oggi afferma di "odiare", dal 2015 è stato ufficialmente, su incarico dell'Anm, ile dell'eredità morale contenute in quei locali-museo che raccontano la sfida alta, epica e quotidiana, dello Stato migliore contro la mafia. Ma ora le gelosie, i "" e le porte chiuse non sono più tollerabili. E, nonostante l'appello dell'Anm perché torni sui suoi passi, tira dritto: "Sono più che sereno, è vero mi ...

