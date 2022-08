Il centrodestra "vede" il 50 per cento. Allarme rosso per il Terzo polo (Di martedì 23 agosto 2022) I diversi sondaggi effettuati in questi giorni mostrano risultati più o meno analoghi per quanto riguarda i partiti maggiori, con il tesata a testa tara Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e il Partito democratico di Enrico Letta. Differenze più marcate si vedono nella valutazione, da parte dei vari istituti, del Terzo polo formato da Azione e Italia viva. Secondo l'ultimo sondaggio di Ipsos per Carlo Calenda e Matteo Renzi non va a gonfie vele. Enzo Risso, direttore scientifico dell'istituto, colloca l'alleanza tra il 3,9% e il 4,5%. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, il centrodestra è sempre avanti con grande distacco. “La coalizione è tra il 46 e il 48%. FdI è tra il 22-23%, Lega 14-15%, FI 7-8%”, spiega Risso al Sussidiario. Siamo nell'ordine dei 20 punti percentuali di vantaggio. “Il Pd è al 23%, con gli alleati ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) I diversi sondaggi effettuati in questi giorni mostrano risultati più o meno analoghi per quanto riguarda i partiti maggiori, con il tesata a testa tara Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e il Partito democratico di Enrico Letta. Differenze più marcate si vedono nella valutazione, da parte dei vari istituti, delformato da Azione e Italia viva. Secondo l'ultimo sondaggio di Ipsos per Carlo Calenda e Matteo Renzi non va a gonfie vele. Enzo Risso, direttore scientifico dell'istituto, colloca l'alleanza tra il 3,9% e il 4,5%. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, ilè sempre avanti con grande distacco. “La coalizione è tra il 46 e il 48%. FdI è tra il 22-23%, Lega 14-15%, FI 7-8%”, spiega Risso al Sussidiario. Siamo nell'ordine dei 20 punti percentuali di vantaggio. “Il Pd è al 23%, con gli alleati ...

