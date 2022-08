Il caso dello scontrino “da 753 euro” al Singita di Fregene e la polemica (social e giornalistica) a ogni costo (Di martedì 23 agosto 2022) È il classico caso del “tanto rumore per nulla”. Inseguendo una tendenza social (ma anche giornalista) della polemica sugli “scontrini”, un noto stabilimento balneare di Fregene (a Nord di Roma) è finito nel mirino delle critiche negli ultimi giorni. Tutta colpa di un aperitivo (che era più di un aperitivo, per via della location e non solo) che ha portato a un conto ritenuto “salato” da chi ha deciso di partecipare a quella serata sulla spiaggia, a pochi passi dal mare. Ma la vicenda dello scontrino Singita è ben diversa da come è stata raccontata. LEGGI ANCHE > Il nuovo sport italiano: condividere un vecchio scontrino per accusare Carlo Cracco Partiamo dall’inizio. Lunedì 22 agosto sui social e su alcuni organi di informazione è ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 agosto 2022) È il classicodel “tanto rumore per nulla”. Inseguendo una tendenza(ma anche giornalista) dellasugli “scontrini”, un noto stabilimento balneare di(a Nord di Roma) è finito nel mirino delle critiche negli ultimi giorni. Tutta colpa di un aperitivo (che era più di un aperitivo, per via della location e non solo) che ha portato a un conto ritenuto “salato” da chi ha deciso di partecipare a quella serata sulla spiaggia, a pochi passi dal mare. Ma la vicendaè ben diversa da come è stata raccontata. LEGGI ANCHE > Il nuovo sport italiano: condividere un vecchioper accusare Carlo Cracco Partiamo dall’inizio. Lunedì 22 agosto suie su alcuni organi di informazione è ...

Corriere : Il video dello stupro diffuso in rete: pm e garante aprono de indagini - MarcoVallerga : @matteograndi Sarò banale ma nel caso di Floyd è una prova di un omicidio, la vittima è morta! Nel caso dello stupr… - giuseppeJ1306 : Mettiamo il caso che la roba di Pogba è vera. Ci ritroveremo a giocare con lo stesso centrocampo dello scorso anno… - rossomite : @magariforse @MariaLaura_Bis @AUniversale è specificato che è ucraina, mentre nel caso dello stupratore si parla di 'richiedente asilo' - AlfaLotto : Il caso ignora 0, può essere utilizzato anche per cercare i pronostici che non hanno dato sortite nelle ultime estr… -