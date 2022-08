Il Bologna vince, Mihajlovic nei guai… (Di martedì 23 agosto 2022) Milan Bologna sarà una delle sfide chiave della terza giornata di Serie A: per Mihajlovic una gara da sliding doors già nel passato Se la sera di sabato 27 agosto leggerete che Mihajlovic è nei guai, significherà che Milan-Bologna è finito come da copione: Diavolo vincente e rossoblù sconfitti e se si useranno titoli così forti allora vorrà dire che le proporzioni del divario saranno piuttosto ampie. Il calcio ha questo di bello, è un continuo rovesciamento di vicende e storie, anche quelle personali. Il 6 gennaio del 2016 mister Sinisa si trovò accostato a una situazione non piacevole – per usare termini che allora erano decisamente molto più forti – proprio in occasione dell’ultima grande impresa del Bologna a San Siro tappezzato di rossonero. All’epoca ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Milansarà una delle sfide chiave della terza giornata di Serie A: peruna gara da sliding doors già nel passato Se la sera di sabato 27 agosto leggerete cheè nei guai, significherà che Milan-è finito come da copione: Diavolonte e rossoblù sconfitti e se si useranno titoli così forti allora vorrà dire che le proporzioni del divario saranno piuttosto ampie. Il calcio ha questo di bello, è un continuo rovesciamento di vicende e storie, anche quelle personali. Il 6 gennaio del 2016 mister Sinisa si trovò accostato a una situazione non piacevole – per usare termini che allora erano decisamente molto più forti – proprio in occasione dell’ultima grande impresa dela San Siro tappezzato di rossonero. All’epoca ...

