Il 7 settembre anteprima di Santa Guerra, presso lo Spazio Ente dello Spettacolo a Venezia (Di martedì 23 agosto 2022) anteprima internazionale di Santa Guerra, esordio al lungometraggio di Samantha Casella, il 7 settembre ore 15:00 presso lo Spazio Ente dello Spettacolo Il 7 settembre alle ore 15.00 presso lo Spazio Ente dello Spettacolo, durante la 79esima edizione del Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà presentata in anteprima internazionale Santa Guerra, esordio al lungometraggio di Samantha Casella. Il film potrà vantare la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta. All’anteprima saranno presenti: la regista, il cast e il ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 agosto 2022)internazionale di, esordio al lungometraggio di Samantha Casella, il 7ore 15:00loIl 7alle ore 15.00lo, durante la 79esima edizione del Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica disarà presentata ininternazionale, esordio al lungometraggio di Samantha Casella. Il film potrà vantare la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta. All’saranno presenti: la regista, il cast e il ...

DisneyPlusIT : Urrà ? Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios sarà disponibile in anteprima con il #DisneyPlusDay, dall'8 settem… - DisneyPlusIT : Non Perdere Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di Uno Jedi. In anteprima con il #DisneyPlusDay arriva il dietro le quinte d… - StarWarsIT : Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di Uno Jedi, in anteprima con il #DisneyPlusDay, sarà disponibile dall'8 settembre solo… - Brutosaaur : RT @MarvelNewsIT: Urrà ? Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios sarà disponibile in anteprima con il #DisneyPlusDay, dall'8 settembre so… - tuttoteKit : Il 7 settembre anteprima di Santa Guerra, presso lo Spazio Ente dello Spettacolo a Venezia #MariaGraziaCucinotta… -