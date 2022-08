Il 29 agosto partirà la missione Artemis 1 Direzione Luna

Leggi su formiche

(Di martedì 23 agosto 2022) Via libera della Nasa al lancio della1, apripista per riportare l’essere umano sulladopo più di 50 anni dall’alggio. L’agenzia spaziale americana, tra le tre date possibili rese note il mese scorso, ha scelto il 29(ore 14,33 italiane) per il lancio che avverrà dal Kennedy space center di Cape Canaveral in Florida pronto a portare la capsula Orion senza equipaggio intorno alla. A meno di una settimana dalla data designata, i responsabili dellasi sono incontrati per discuterne i dettagli tecnici, comprese le condizioni meteorologiche. Alla fine della giornata di lavori hanno dato via libera al conto alla rovescia che scatterà alle 10,23 di sabato 27e avrà una durata di 46 ore e 10 minuti. Solo a ...