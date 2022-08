I centri sociali ricompaiono in campagna elettorale: «Salvini, mangiati la m…» (Di martedì 23 agosto 2022) La campagna d’odio contro il centrodestra continua. Non bastavano gli attacchi sul “pericolo nero”, sul video dello stupro, l’analisi di ogni frase – parola per parola – pronunciata dai leader della coalizione. Si vanno a cercare le virgole pur di creare un putiferio. E ora tornano gli estremisti di sinistra, i tanto coccolati centri sociali. Che appaiono come d’incanto in ogni campagna elettorale e si scagliano con insulti (ma anche con violenza) contro le manifestazioni dei “nemici”. Basti ricordare quanto accaduto nelle ultime sfide, dai cori per disturbare i comizi a “Bella Ciao” intonata per dar fastidio. Nel mirino, ultimo di una serie, finisce ora Matteo Salvini. Striscione contro Salvini a Giulianova Uno striscione che offende il leader della Lega, Matteo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 agosto 2022) Lad’odio contro il centrodestra continua. Non bastavano gli attacchi sul “pericolo nero”, sul video dello stupro, l’analisi di ogni frase – parola per parola – pronunciata dai leader della coalizione. Si vanno a cercare le virgole pur di creare un putiferio. E ora tornano gli estremisti di sinistra, i tanto coccolati. Che appaiono come d’incanto in ognie si scagliano con insulti (ma anche con violenza) contro le manifestazioni dei “nemici”. Basti ricordare quanto accaduto nelle ultime sfide, dai cori per disturbare i comizi a “Bella Ciao” intonata per dar fastidio. Nel mirino, ultimo di una serie, finisce ora Matteo. Striscione controa Giulianova Uno striscione che offende il leader della Lega, Matteo ...

SecolodItalia1 : I centri sociali ricompaiono in campagna elettorale: «Salvini, mangiati la m…» - FPanichi : @AlessaV81 @nomfup @LaStampa Si ma il problema esiste. Avrebbero potuto rispondere con “più centri sociali” o più a… - Perla19733917 : RT @riccardoweiss: @elio_vito Le vostre proposte sono invece Servizio ai Centri Sociali e addestramento guerriglia durante le manifestazion… - GiovanniTamburi : @Giorgiolaporta I Centri Sociali ringraziano per lo spot contro di loro , IO invece le ricordo Genova dove quelli c… - MargheritaCamp3 : @Rapace781 Hai ragione. La foto purtroppo non comprende gli anarchici dei centri sociali di sx dove si nascondono i tiratori di estintori. -