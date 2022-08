House of The Dragon, storia della spada di Daemon: Dark Sister (Di martedì 23 agosto 2022) Daemon Targaryen è uno dei personaggi più interessanti di House of the Dragon: è un secondogenito affamato di potere, ma sa che le sue possibilità di diventare re sono troppo basse per non prendere in mano il proprio destino, perché proviene da una famiglia in cui essere deboli può essere un grave pericolo. Nel primo episodio della serie, che mostra la famiglia Targaryen molti anni prima che Daenerys diventasse Khaleesi, possiamo vedere che Daemon (interpretato da Matt Smith) non è sempre d'accordo con il fratello Viserys, è molto più violento nei suoi metodi, è famoso per le sue visite al Fondo delle Pulci (il quartiere più misero di Approdo del Re) e ha una spada misteriosa. Anzi, leggendaria. Così come Jon Snow ha Lungo Artiglio e Arya Stark ha una spada chiamata ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 agosto 2022)Targaryen è uno dei personaggi più interessanti diof the: è un secondogenito affamato di potere, ma sa che le sue possibilità di diventare re sono troppo basse per non prendere in mano il proprio destino, perché proviene da una famiglia in cui essere deboli può essere un grave pericolo. Nel primo episodioserie, che mostra la famiglia Targaryen molti anni prima che Daenerys diventasse Khaleesi, possiamo vedere che(interpretato da Matt Smith) non è sempre d'accordo con il fratello Viserys, è molto più violento nei suoi metodi, è famoso per le sue visite al Fondo delle Pulci (il quartiere più misero di Approdo del Re) e ha unamisteriosa. Anzi, leggendaria. Così come Jon Snow ha Lungo Artiglio e Arya Stark ha unachiamata ...

