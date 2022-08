House of the Dragon episodio 1: il regista spiega la scena del parto (Di martedì 23 agosto 2022) House of the Dragon ha fatto il suo debutto su HBO e su Sky Atlantic in Italia, e la prima puntata ha già sconvolto il pubblico (avevamo dubbi su questo?!). Però un’interessante analisi del regista dell’episodio analizza una scena cruciale riguardante la regina Aemma e re Viserys. E attenzione agli spoiler! House of the Dragon: nell’episodio 1 una cruenta scena di parto House of the DragonHouse of the Dragon ha fatto il suo debutto e possiamo assolutamente dire che ci convince: la scrittura c’è, la regia anche e tanti altri elementi coinvolgenti. I co-produttori Ryan Condal e Miguel Sapochnik raccontano qualche dettaglio in più sulla “Danza dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 agosto 2022)of theha fatto il suo debutto su HBO e su Sky Atlantic in Italia, e la prima puntata ha già sconvolto il pubblico (avevamo dubbi su questo?!). Però un’interessante analisi deldell’analizza unacruciale riguardante la regina Aemma e re Viserys. E attenzione agli spoiler!of the: nell’1 una cruentadiof theof theha fatto il suo debutto e possiamo assolutamente dire che ci convince: la scrittura c’è, la regia anche e tanti altri elementi coinvolgenti. I co-produttori Ryan Condal e Miguel Sapochnik raccontano qualche dettaglio in più sulla “Danza dei ...

flqwebean : quando vuoi vedere house of the dragon ma non ho visto manco mezzo episodio di got - mtvitalia : #HouseoftheDragon ha cambiato la vita di Milly Alcock, con il ruolo della giovane Rhaenyra Targaryan ?? #mtvnewsita - aledicicco : House of the Dragon è un po' tornare a casa. - giovannitundo : Quel gran genio Lui saprebbe cosa fare Ri pa ra reee Riders on the storm Regoleresti il minimo Into this house,… - SAonlinemag : A livello di scrittura il primo episodio di #HouseoftheDragon #HouseOfTheDragonHBO è un pilot da manuale eppure l'e… -