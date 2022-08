House Of The Dragon: 10 milioni di spettatori per la premiere, record per una serie originale HBO (Di martedì 23 agosto 2022) Risultato storico per HBO e HBO Max, il debutto di House of the Dragon è stato seguito da 10 milioni di spettatori rendendola la serie originale più vista di sempre sulla rete americana. Il debutto di House of the Dragon segna un risultato storico per HBO. Il prequel de Il Trono di Spade ha attirato 10 milioni di spettatori facendo diventare lo show la nuova serie originale più vista di sempre nella storia della rete americana. La premiere ha anche segnato il più grande lancio di serie su HBO Max negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa, Medio Oriente e Africa, portando quello che HBO chiama un livello senza precedenti di stream simultanei sulla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022) Risultato storico per HBO e HBO Max, il debutto diof theè stato seguito da 10direndendola lapiù vista di sempre sulla rete americana. Il debutto diof thesegna un risultato storico per HBO. Il prequel de Il Trono di Spade ha attirato 10difacendo diventare lo show la nuovapiù vista di sempre nella storia della rete americana. Laha anche segnato il più grande lancio disu HBO Max negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa, Medio Oriente e Africa, portando quello che HBO chiama un livello senza precedenti di stream simultanei sulla ...

