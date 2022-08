Hockey prato: inizia bene il cammino dell’Italia a Vienna, Croazia battuta 5-3 (Di martedì 23 agosto 2022) Parte bene il cammino della Nazionale italiana maschile di Hockey su prato nel torneo di qualificazione alla Pool A europea scattato oggi a Vienna. Nel match sulla carta più semplice, con l’avversario di più basso ranking, gli azzurri si sono imposti per 5-3 sulla Croazia. Nei prossimi giorni le sfide fondamentali ai padroni di casa dell’Austria e all’Ucraina. Manuel Mondo il protagonista nella prima parte del match per gli azzurri: due corti che sono valsi prima il vantaggio e poi il momentaneo pari sul 2-2. Poi Marco Moretto e Francois Sior a portare sul 4-2 l’Italia prima del break di metà gara. La Croazia non ci sta e accorcia ancora le distanze, ma nuovamente Sior, sempre su corto, trova la rete che chiude il match sul 5-3. Foto: FIH Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Parteildella Nazionale italiana maschile disunel torneo di qualificazione alla Pool A europea scattato oggi a. Nel match sulla carta più semplice, con l’avversario di più basso ranking, gli azzurri si sono imposti per 5-3 sulla. Nei prossimi giorni le sfide fondamentali ai padroni di casa dell’Austria e all’Ucraina. Manuel Mondo il protagonista nella prima parte del match per gli azzurri: due corti che sono valsi prima il vantaggio e poi il momentaneo pari sul 2-2. Poi Marco Moretto e Francois Sior a portare sul 4-2 l’Italia prima del break di metà gara. Lanon ci sta e accorcia ancora le distanze, ma nuovamente Sior, sempre su corto, trova la rete che chiude il match sul 5-3. Foto: FIH

