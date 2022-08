Haiti | avvia la raccolta fondi per adottare il bambino trovato tra i rifiuti | “Mi chiama papà”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 23 agosto 2022) Tra di loro c’è stato una sorta di colpo di fulmine come avviene tra gli innamorati. Ma in questo caso i protagonisti della storia sono un uomo di 26 anni (che all’epoca dell’incontro ne aveva però 22) e undi 4 anni (che allora era poco più che un neonato). La scoperta su un mucchio diEra il 31 dicembre del 2017 quando Jimmy Amisial, camminando per Gonaives, ad, per recarsi a una festa di Capodanno, ha notato una grande folla e si è avvicinato. “Quando sono arrivato nel luogo da cui arrivava il vociare delle persone, ho visto un“, ha raccontato il giovane alla CNN. Amisial stava visitando la sua nazione d’origine durante una pausa dagli studi (in comunicazione) in un college del Texas: “Era sopra un mucchio di spazzatura che piangeva e non c’era nessuno che volesse fare qualcosa”. La ...