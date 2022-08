Guerra Ucraina-Russia, i servizi segreti russi: “Una donna ucraina è la killer di Dugina”. Putin: “Crimine vile”. L’Ue valuta l’addestramento delle forze di Kiev, ira di Mosca (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo due giorni anche Dugin rompe il silenzio sull’uccisione della figlia: «Attacco terroristico compiuto dal regime nazista ucraino. La vendetta non basta, serve la vittoria». Salvini: «Attentato mostruoso, non meritava quella fine» Leggi su lastampa (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo due giorni anche Dugin rompe il silenzio sull’uccisione della figlia: «Attacco terroristico compiuto dal regime nazista ucraino. La vendetta non basta, serve la vittoria». Salvini: «Attentato mostruoso, non meritava quella fine»

BelpietroTweet : Non so chi vincerà la guerra in Ucraina e se davvero le forze di Kiev siano in grado, grazie agli armamenti ricevut… - martaottaviani : In #Russia è legato a organizzazioni ultra nazionaliste dai contorni molto ambigui. Quello che si racconta troppo p… - martaottaviani : 10/ la prima è che chi ha organizzato l'attentato, voglia farci sapere del disagio di forze armate e #Fsb contrari… - LaStampa : Guerra Ucraina-Russia, i servizi segreti russi: “Una donna ucraina è la killer di Dugina”. Putin: “Crimine vile”. L… - CorriereAlpi : Guerra Ucraina-Russia, i servizi segreti russi: “Una donna ucraina è la killer di Dugina”. Putin: “Crimine vile”. L… -