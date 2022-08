Guerra Russia-Ucraina, Johnson a sopresa a Kiev: altri aiuti per 64 milioni di euro. Zelensky: “Combatteremo fino alla fine”. Allerta Nato per le bombe su Zaporizhzhia. Il Papa: “Si eviti il disastro nucleare” (Di martedì 23 agosto 2022) Esplosioni a Sebastopoli. Gli Usa verso un nuovo pacchetto di aiuti militari da 3 miliardi. 6 mesi di resistenza, Kiev: «Barbari assassini». Arrestato uno degli ultimi politici russi di opposizione Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 agosto 2022) Esplosioni a Sebastopoli. Gli Usa verso un nuovo pacchetto dimilitari da 3 miliardi. 6 mesi di resistenza,: «Barbari assassini». Arrestato uno degli ultimi politici russi di opposizione

