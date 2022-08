“Guardate com’era la mia pancia”. La vip mostra gli effetti della malattia prima dell’operazione (Di martedì 23 agosto 2022) Pubblicate immagini molto private da parte della giovane vip, che ha voluto far vedere com’era fisicamente prima di sottoporsi a qualcosa che le ha permesso ora di stare meglio. Stiamo parlando di Giorgia Soleri, che ha fatto vedere in che stato fosse prima dell’intervento chirurgico. Ha anche scritto un lungo post, in cui si è soffermata sulla sua problematica di salute. E con queste sue affermazioni spera che ci possa essere quanta più condivisione possibile per tenere alta l’attenzione sulla patologia. Dunque, il gesto di Giorgia Soleri è stato apprezzato da molti perché mostrare foto inedite di lei prima dell’intervento chirurgico non sarà stato facile. A proposito di lei e del suo fidanzato Damiano David dei Maneskin, hanno deciso di prendere in adozione un bellissimo gattino. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Pubblicate immagini molto private da partegiovane vip, che ha voluto far vederefisicamentedi sottoporsi a qualcosa che le ha permesso ora di stare meglio. Stiamo parlando di Giorgia Soleri, che ha fatto vedere in che stato fossedell’intervento chirurgico. Ha anche scritto un lungo post, in cui si è soffermata sulla sua problematica di salute. E con queste sue affermazioni spera che ci possa essere quanta più condivisione possibile per tenere alta l’attenzione sulla patologia. Dunque, il gesto di Giorgia Soleri è stato apprezzato da molti perchére foto inedite di leidell’intervento chirurgico non sarà stato facile. A proposito di lei e del suo fidanzato Damiano David dei Maneskin, hanno deciso di prendere in adozione un bellissimo gattino. ...

lorenzovolterr1 : RT @borghi_claudio: E' BELLISSIMO tornare a parlare di #FlatTax. Volete scommettere che passati cinque anni in cui anche i sassi dovrebbero… - NemNemecsek : RT @AleLin64: A quanto pare la gente lì in loco dice che il ponte Antonovsky è caduto x metà.... BEL COLPO RAGAZZI!!! BRAVISSIMI!!! Guardat… - MANUELA12614661 : RT @AleLin64: A quanto pare la gente lì in loco dice che il ponte Antonovsky è caduto x metà.... BEL COLPO RAGAZZI!!! BRAVISSIMI!!! Guardat… - carlo_masera : RT @AleLin64: A quanto pare la gente lì in loco dice che il ponte Antonovsky è caduto x metà.... BEL COLPO RAGAZZI!!! BRAVISSIMI!!! Guardat… - annamaria_ff : RT @AleLin64: A quanto pare la gente lì in loco dice che il ponte Antonovsky è caduto x metà.... BEL COLPO RAGAZZI!!! BRAVISSIMI!!! Guardat… -

Teresa Cilia e il tumore: 'Salvata dalla fede' ... altri mi hanno riempito il cuore di gioia, perché ammirate il mio coraggio! Guardate attraverso i ... ma soprattutto una ragazzina che pensava sempre che lo stesso dolore, la stessa paura era passata ... I Pinguini Tattici Nucleari non si sciolgono, Riccardo Zanotti smentisce ... c'è un vento forte, spero riusciate a sentirmi - ha sottolineato - Guardate che bellezza. Mi ... un po' come era successo con Tommaso Paradiso con i TheGiornalisti. Si parlava della presenza solitaria ... Motor1 Italia ... altri mi hanno riempito il cuore di gioia, perché ammirate il mio coraggio!attraverso i ... ma soprattutto una ragazzina che pensava sempre che lo stesso dolore, la stessa paurapassata ...... c'è un vento forte, spero riusciate a sentirmi - ha sottolineato -che bellezza. Mi ... un po' comesuccesso con Tommaso Paradiso con i TheGiornalisti. Si parlava della presenza solitaria ... Guardate com'è fatta dentro la ruota della Bugatti Veyron (video)