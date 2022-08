Grossa delusione per Stefano De Martino: è stato pugnalato alle spalle (Di martedì 23 agosto 2022) Novità inaspettata per il noto ed apprezzato conduttore Stefano De Martino, che deve dunque fare dei passi indietro dopo le ultime decisioni Uno dei volti rivelazione dell’ultima stagione televisiva in Italia è sicuramente Stefano De Martino, vale a dire il conduttore campano che sta ottenendo ottimi riscontri nel suo ruolo da showman. L’ex ballerino di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Novità inaspettata per il noto ed apprezzato conduttoreDe, che deve dunque fare dei passi indietro dopo le ultime decisioni Uno dei volti rivelazione dell’ultima stagione televisiva in Italia è sicuramenteDe, vale a dire il conduttore campano che sta ottenendo ottimi riscontri nel suo ruolo da showman. L’ex brino di L'articolo proviene da Inews24.it.

sandroraffini : @mimesis0 @Agenzia_Ansa La voce grossa l' hai fatta tu, più di una volta , Repubblica leggila tu ,a me da i conati… - SilvanoVezzola : @CarloCalenda Ma non era Calenda ad affermare che erano degni di presentarsi solo coloro che avevano dimostrato di… - Sara89472589 : @pandadaria Non ho guardato per paura di avere una grossa delusione - Valextraga : @CaptanSpaulding @camurriusa @perchetendenza Nei vari siti di tv nei mesi precedenti dicevano che era in trattativa… - francofontana43 : @the_highsparrow @EnricoLetta Infatti. Il segretario del Pd straparla. Per me è una grossa delusione. Pensavo che s… -