“Grinta”, alla scoperta del nuovo singolo di Deci: l’intervista (Di martedì 23 agosto 2022) “In ‘Grinta’ vediamo un vero e proprio inno di battaglia per combattere ansia, frustrazioni, insicurezze, e per cercare così ‘il nostro posto nel mondo'” “Grinta” è il nuovo singolo di Deci, scritto dall’artista assieme al compositore Andrea Amati, uno dei più noti parolieri nostrani, con la collaborazione di Fabio Vaccaro, mentre la produzione è stata affidata a Mario Meli sotto la direzione artistica di Andrea Papazzoni di Gotham Dischi e il mix e master a Fabrizio Migliorelli. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto questo inverno con il singolo “Invisibile”, ecco un altro brano caratterizzato da sonorità variegate, pop-urban ma tendenti con contaminazioni elettroniche: secondo Deci si parla di “pop dark”; il testo, invece, racconta a cuore aperto un disagio esistenziale ... Leggi su lopinionista (Di martedì 23 agosto 2022) “In ‘’ vediamo un vero e proprio inno di battaglia per combattere ansia, frustrazioni, insicurezze, e per cercare così ‘il nostro posto nel mondo'” “” è ildi, scritto dall’artista assieme al compositore Andrea Amati, uno dei più noti parolieri nostrani, con la collaborazione di Fabio Vaccaro, mentre la produzione è stata affidata a Mario Meli sotto la direzione artistica di Andrea Papazzoni di Gotham Dischi e il mix e master a Fabrizio Migliorelli. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto questo inverno con il“Invisibile”, ecco un altro brano caratterizzato da sonorità variegate, pop-urban ma tendenti con contaminazioni elettroniche: secondosi parla di “pop dark”; il testo, invece, racconta a cuore aperto un disagio esistenziale ...

GiusyVersace : #anniversary ??il 22agosto si ringrazia e si celebra la vita??????#17anni anni fa lasciavo le gambe in autostrada, og… - AMBorello : Mi vanno bene tutte le attenuanti(infortuni, caldo, prime partite ecc) ma vedere il secondo anno di fila una squadr… - Lopinionista : “Grinta”, alla scoperta del nuovo singolo di Deci: l'intervista - Winthor52778560 : @LeonettiFrank Per favore, almeno tu, cerca di essere obiettivo. La Juve, questa Juve, ha la grinta di un bradipo,… - mirellaladini : RT @GiusyVersace: #anniversary ??il 22agosto si ringrazia e si celebra la vita??????#17anni anni fa lasciavo le gambe in autostrada, oggi anc… -