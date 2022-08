Gli USA investono oltre 500 miliardi $ per il clima (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti, in base a tre leggi recentemente promulgate, nel prossimo decennio spenderanno più di 500 miliardi di dollari in tecnologia climatica e energia pulita. Il calcolo si basa sui budget delle leggi “CHIPS” e “Inflation Reduction” di questo mese insieme alla legge “Infrastructure Investment and Jobs Act” dello scorso anno. La spesa federale annuale per il clima e l’energia pulita nei prossimi cinque anni sarà quindi circa 15 volte superiore a quella degli anni ’90 e circa il triplo di quella degli ultimi anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti, in base a tre leggi recentemente promulgate, nel prossimo decennio spenderanno più di 500di dollari in tecnologiatica e energia pulita. Il calcolo si basa sui budget delle leggi “CHIPS” e “Inflation Reduction” di questo mese insieme alla legge “Infrastructure Investment and Jobs Act” dello scorso anno. La spesa federale annuale per ile l’energia pulita nei prossimi cinque anni sarà quindi circa 15 volte superiore a quella degli anni ’90 e circa il triplo di quella degli ultimi anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

