Giudice sportivo | in 3 saltano la terza giornata

(Di martedì 23 agosto 2022) Le decisioni deldopo la secondadella Serie A 22/23 Sono tre i giocatori fermati daldopo la secondadella Serie A 22/23. Nulla da segnalare in casa Inter con Simone Inzaghi che avrà dunque la rosa al completo per la trasferta di Roma contro la Lazio. Unadi squalifica invece per Sebastiano Luperto dell’Empoli e Riccardo Orsolini del Bologna; due giornate per Nehuen Perez dell’Udinese che salterà anche il primo turno infrasettimanale della stagione. L'articolo proviene da intermagazine.

gdstwits : Calcio Serie B , giudice sportivo. Un turno a Pippo Inzaghi - gdstwits : Serie B, giudice sportivo - persemprecalcio : Il giudice sportivo di #SerieB ha fermato #Marconi del #Palermo e l'allenatore della #Reggina Filippo #Inzaghi per… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Serie B, il Giudice Sportivo dopo la seconda giornata - charliemchouse : Serie B, il Giudice Sportivo dopo la seconda giornata -

I tre punti arriveranno dal, ma la sconfitta sul campo del Ruffinengo non ha comunque intaccato le certezze di Davide Brignoli. Il neo allenatore biancoblu attende di avere la rosa al completo e il 100% della ...Il difensore del Palermo, Ivan Marcon i, salterà la sfida casalinga contro l'Ascoli in programma sabato prossimo al Renzo Barbera . Ildella Lega di Serie B, Germana Panzironi, ha infatti squalificato per una giornata il centrale difensivo. Ivan Marconi era stato espulso dal Var nel finale di Bari - Palermo: al ...Un turno a Pippo Inzaghi per espressione blasfema Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie B, in relazione alle partite della 2/a giornata di campionato, ha squalificato per una giornata Ivan Ma ...Per l'Empoli due assenti: Luperto e mister Zanetti, squalificati dal giudice sportivo. In difesa si can- dida De Winter al fianco di Ismajli. In attacco conferme per Destro e Lammers. Sull'episodio di ...