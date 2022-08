Giove | il telescopio Jwst cattura dei nuovi scatti mozzafiato | le immagini

repubblica : Gli anelli, le lune e le aurore brillanti: il telescopio Webb fotografa Giove come non lo avevamo mai visto - Open_gol : Sono state catturate lo scorso 27 luglio grazie ai filtri a infrarossi - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Un Giove mai visto nelle immagini del telescopio Webb. Mostrano aurore, foschie, anelli e satelliti #ANSA - lrcasanova1 : RT @RaiNews: Dettagli sorprendenti di Giove emergono dalle nuove immagini ultra nitide catturate dal telescopio spaziale James Webb https:/… - NetMassimo : #astronomia #Giove visto dal telescopio spaziale James Webb -

Le nuove immagini didelspaziale James Webb - Grazie alle potenzialità dell'osservazione nell'infrarosso gli scienziati intendono conoscere meglio la struttura del gigante gassoso e ...Le nuove immagini inviate dalpiù potente di sempre mostrano l'atmosfera del pianeta in grande dettaglio, con le sue enormi ...L'immagine di Giove catturata grazie al super telescopio James Webb: si notano le aurore nel polo nord e nel polo sud di Giove, i debolissimi anelli e i satelliti del Pianeta. Il super telescopio… ...Arriva il nuovo standard che definisce una misurazione più accurata ed imparziale del motion blur in tutti i tipi di display. Per ora solo in SDR, ma presto anche in HDR ...