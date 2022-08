Giovanni morto a 15 anni, la mamma: 'Processatela qui'. La soldatessa ubriaca non riusciva ad accendere l'auto (Di martedì 23 agosto 2022) Giovanni Zanier è morto a 15 anni, e la mamma Barbara Scandella non riesce proprio a rassegnarsi a quello che è successo: travolto e ucciso da un'auto guidata da una ventenne soldatessa americana , ... Leggi su leggo (Di martedì 23 agosto 2022)Zanier èa 15, e laBarbara Scandella non riesce proprio a rassegnarsi a quello che è successo: travolto e ucciso da un'guidata da una ventenneamericana , ...

leggoit : Giovanni #morto a 15 anni, la mamma: «Processatela qui». La soldatessa ubriaca non riusciva ad accendere l'auto - Giovanni_Amodei : RT @mircoDmirco: Breve riflessione: Però mostrare il volto di un bambino morto in mare era lecito, anzi, era bene che il mondo vedesse quel… - antoniopicco : La rotatoria era completamente al buio per le politiche di risparmio energetico del Comune. E poi ci scappa il mort… - Giovanni_Setti_ : RT @laltrodiego: @EnricoLetta Letta, mentre era decente strumentalizzare la foto di un bimbo morto per i vostri fini immigrazionisti? A Mi… - lacittanews : Lacrime e dolore nella chiesa di San Giovanni Bosco a Terresoli, frazione di Santadi, dove ieri un’enorme folla ha… -