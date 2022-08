Giovanna Mezzogiorno prende a calci il body shaming | “Troppa ciccia? Ecchissenefrega”

(Di martedì 23 agosto 2022) “C’è stato un periodo in cui sono ingrassata, e allora? È un colossale chissenefrega“.risponde decisa, e serena, all’eccesso di attenzione, chiamiamolo così, dei social su di sé. Il tema, quello che ha già riguardato tante sue colleghe.(47 anni)ha esordito giovanissima nel cinema, nel film Il viaggio della sposa di Sergio Rubini. Un volto bellissimo, occhi limpidissimi, meravigliosi. Come quelli del padre, Vittorio, attore sanguigno, volto da pugile angelico, grande protagonista del Mahabharata, il capolavoro di Peter Brook, e di due stagioni della Piovra., quando interpretò Il viaggio della sposa, aveva appena diciassette anni e un grande ...

Per due anni Giovanna Mezzogiorno è rimasta lontana dal cinema e dalla televisione per scelta (occuparsi dei figli) ma anche per necessità (ritrovare se stessa dopo la dolorosa separazione dal marito). L'attrice ... L'attrice, fresca di separazione, si è sfogata dopo le ultime voci circolate sul suo conto, che la volevano disperata e sotto l'effetto di alcol e droghe ...