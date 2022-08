Gioco d’azzardo in Italia: il panorama normativo (Di martedì 23 agosto 2022) Il Gioco d’azzardo in Italia era già legale negli anni ’30 ma è diventato un settore regolamentato solo nel ‘48 col Decreto Legislativo n. 496, che a oggi rimane il principale atto legislativo per ordinare giuridicamente la regolamentazione delle attività di Gioco in Italia. Ovviamente le leggi non sono entità immobili e rigide. Infatti dal ‘48 a questa parte il Decreto Legislativo n. 496 si è modificato introducendo le normative europee e le varianti regionali fino ad arrivare alla regolamentazione del Gioco online del 2006, che durante la pandemia ha avuto un boom del quale si apprezzano ancora i frutti. Casinò, sale slot, bingo e centri scommesse In Italia sappiamo che un settore di particolare successo è il turismo: allora perché ci sono così pochi casinò fisici ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 23 agosto 2022) Ilinera già legale negli anni ’30 ma è diventato un settore regolamentato solo nel ‘48 col Decreto Legislativo n. 496, che a oggi rimane il principale atto legislativo per ordinare giuridicamente la regolamentazione delle attività diin. Ovviamente le leggi non sono entità immobili e rigide. Infatti dal ‘48 a questa parte il Decreto Legislativo n. 496 si è modificato introducendo le normative europee e le varianti regionali fino ad arrivare alla regolamentazione delonline del 2006, che durante la pandemia ha avuto un boom del quale si apprezzano ancora i frutti. Casinò, sale slot, bingo e centri scommesse Insappiamo che un settore di particolare successo è il turismo: allora perché ci sono così pochi casinò fisici ...

Mov5Stelle : Come abbiamo combattuto l'espansione all'azzardopatia? ?? DIVIETO DI PUBBLICITÀ, PIÙ TRASPARENZA E TASSE SUL GIOCO… - PressGiochi : Fossacesia. In spiaggia dedicato uno spazio per la sensibilizzazione al gioco d’azzardo patologico:… - Traiano73 : RT @QLexPipiens: MISERIA E IGNOBILTÀ Dimenticano di ricordarci che arrestano la calvizie, curano il gioco d'azzardo e prevengono il colpo d… - GianpaoloZatti : RT @QLexPipiens: MISERIA E IGNOBILTÀ Dimenticano di ricordarci che arrestano la calvizie, curano il gioco d'azzardo e prevengono il colpo d… - Cityrumors_it : Gioco d’azzardo, sul lungomare di Fossacesia allestito un punto d’ascolto #fossacesia #giocodazzardo #puntod’ascol… -