GIGABYTE presenta il nuovo AORUS Gen5 AIC

Leggi su tuttotek

(Di martedì 23 agosto 2022) Quest’oggihato il suoadattatoreAIC con 4 slot NVMe M.2 incorporateTECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, quest’oggi ha annunciato l’adattatore AICcon supporto PCIe 5.0. Si tratta di una scheda aggiuntiva a singolo slot, dotata di quattro slot NVMe M.2, che supporta un massimo di quattro SSD PCIe 5.0 con 16 TB di memoria. Inoltre, configurando un array RAID, la larghezza di banda può aumentare fino a 60 GB/s per consentire il trasferimento di file di dati enormi in un attimo. Troviamo anche ben otto sensori di temperatura integrati e la ventola a doppio cuscinetto a sfera a controllo attivo della temperatura. Tutte queste componenti, ...