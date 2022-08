Gianluca Di Marzio: . @OfficialUSS1919, Boulaye #Dia è arrivato in Italia … (Di martedì 23 agosto 2022) Di Marzio ha appena twittato un messaggio molto chiaro che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: . @OfficialUSS1919, Boulaye #Dia è arrivato in Italia https://t.co/enlm73laD4 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 22 retweet e 238 “cuoricini”. Insomma, il solito grande interesse verso il popolare giornalista sportivo. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 23 agosto 2022) Diha appena twittato un messaggio molto chiaro che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: . @inhttps://t.co/enlm73laD4 —Di(@Di) August 17, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Diha attualmente raccolto 22 retweet e 238 “cuoricini”. Insomma, il solito grande interesse verso il popolare giornalista sportivo. Source byDiL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ?? Ora salgono le quotazioni per Milik,la Juve ha raggiunto l'accordo col Marsiglia. Adesso la Juve deve decidere Depay o M… - tuttoatalanta : Sky, Gianluca Di Marzio: 'Trattativa in corso tra Atalanta e Sturm Graz per l'attaccante Hojlund'… - sportli26181512 : Di Marzio: 'Il Milan sta cedendo in prestito Roback al Nordsjælland': Intervenuto a 'Calciomercato - L'Originale' s… - sportli26181512 : Sky - Milan, si tratta con Tanganga per l'ingaggio. Poi il giocatore proverà a forzare col Tottenham: Gianluca Di M… - salvatore3269 : RT @MatthijsPog: ?? Ora salgono le quotazioni per Milik,la Juve ha raggiunto l'accordo col Marsiglia. Adesso la Juve deve decidere Depay o M… -

Di Marzio: Roma, per Zaniolo lussazione alla spalla. Resterà fuori 3 - 4 settimane Il giocatore si è fatto male nel match contro la Cremonese. In un primo momento si era temuta una frattura. Scongiurato l'intervento chirurgico Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio dà gli aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Zaniolo, vittima di un infortunio alla spalla nella partita della Roma contro la Cremonese . Zaniolo è uscito dal campo in barella, ... Domani Besaggio firmerà con la Juventus Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Besaggio sta per trasferirsi alla Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore, ormai ex Genoa, domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto: si unirà all'Under 23 bianconera. GianlucaDiMarzio.com Il Milan sta chiudendo per Onana: i dettagli dell’affare Intervenuto, come di consueto, in diretta su Sky Sport a "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan, ... Di Marzio: "Il Milan sta cedendo in prestito Roback al Nordsjælland" Intervenuto a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Emil Roback: "Il Milan sta cedendo in prestito al Nordsjælland ... Il giocatore si è fatto male nel match contro la Cremonese. In un primo momento si era temuta una frattura. Scongiurato l'intervento chirurgico Il giornalista SkyDidà gli aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Zaniolo, vittima di un infortunio alla spalla nella partita della Roma contro la Cremonese . Zaniolo è uscito dal campo in barella, ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Besaggio sta per trasferirsi alla Juventus. Secondo quanto riportato daDi, il giocatore, ormai ex Genoa, domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto: si unirà all'Under 23 bianconera. Buongiorno con il calciomercato Intervenuto, come di consueto, in diretta su Sky Sport a "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan, ...Intervenuto a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Emil Roback: "Il Milan sta cedendo in prestito al Nordsjælland ...