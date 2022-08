Gf Vip 7, Signorini dovrà fare i conti con un doppio problema (Di martedì 23 agosto 2022) Il Grande Fratello Vip 7 debutterà il prossimo 19 settembre ma c’è un doppio problema che Signorini e la produzione dovranno affrontare. Ecco quale Torna il Grande Fratello Vip 7. Mancano poche settimane al debutto della settima stagione del reality show ma Alfonso Signorini e la produzione dovranno affrontare un problema per i vipponi, ossia garantire loro il diritto di voto. Il 25 settembre infatti si andrà alle urne e i vipponi che varcheranno la porta rossa il 19 settembre dovranno uscire dalla casa per votare per poi sottoporsi ad una quarantena di almeno cinque giorni. Leggi anche–> Stefano De Martino salta il nuovo programma “Sing Sing Sing” Ecco infatti che dal 25 al 30 settembre non vedremo in diretta i vip che saranno andati a votare. “La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutterà su ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 agosto 2022) Il Grande Fratello Vip 7 debutterà il prossimo 19 settembre ma c’è unchee la produzione dovranno affrontare. Ecco quale Torna il Grande Fratello Vip 7. Mancano poche settimane al debutto della settima stagione del reality show ma Alfonsoe la produzione dovranno affrontare unper i vipponi, ossia garantire loro il diritto di voto. Il 25 settembre infatti si andrà alle urne e i vipponi che varcheranno la porta rossa il 19 settembre dovranno uscire dalla casa per votare per poi sottoporsi ad una quarantena di almeno cinque giorni. Leggi anche–> Stefano De Martino salta il nuovo programma “Sing Sing Sing” Ecco infatti che dal 25 al 30 settembre non vedremo in diretta i vip che saranno andati a votare. “La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutterà su ...

