Gf Vip 7, cosa succederà quando i Vipponi usciranno dalla Casa per le elezioni? I possibili scenari (Di martedì 23 agosto 2022) Manca sempre meno all'esordio della settima edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal mese di settembre prossimo. Torneranno così, in prima serata su Canale 5, i Vipponi reclutati in questi mesi da Alfonso Signorini, ancora conduttore del game-show. Il direttore di Chi si è dilettato infatti nelle ultime settimane nel pubblicare i più svariati indizi sui prossimi protagonisti del reality. Non sappiamo ancora nulla di certo, ma a quanto pare, quest'anno ci sarà una novità non da poco. I concorrenti del reality di Canale 5 eserciteranno infatti il diritto di voto per le elezioni politiche del 25 settembre 2022: Secondo quanto risulta a TvBlog, i gieffini, una volta ultimate le operazioni di voto nel seggio di loro appartenenza, non potranno rientrare immediatamente nella Casa. Dovranno sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena.

