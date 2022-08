Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo annuncia il ritorno alle gare e svela come sta: “Non condivido molto del mio privato ma…” (Di martedì 23 agosto 2022) Manuel Bortuzzo è sicuramente uno dei personaggi più rilevanti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Si è fatto conoscere al pubblico non solo per la sua emozionante storia, ma anche e soprattutto per la sua voglia di lottare, vivere e riprendere in mano la sua vita. Vita che gli ha regalato tante gioie ma anche tantissimi dolori. Ma non solo. Manuel ha catalizzato a lungo l’attenzione del pubblico per la sua storia con Lulù Selassié. Storia nata sotto gli occhi indiscreti delle telecamere, destinata però a terminare poco tempo dopo spente. La loro relazione infatti è terminata, creando tanto dispiacere dei fan che si sono del tutto appassionati al loro amore. Adesso però Manuel Bortuzzo ha voluto mettere un punto alla situazione sentimentale ed è tornato ai suoi affetti cari: la sua famiglia e ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 agosto 2022)è sicuramente uno dei personaggi più rilevanti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Si è fatto conoscere al pubblico non solo per la sua emozionante storia, ma anche e soprattutto per la sua voglia di lottare, vivere e riprendere in mano la sua vita. Vita che gli ha regalato tante gioie ma anche tantissimi dolori. Ma non solo.ha catalizzato a lungo l’attenzione del pubblico per la sua storia con Lulù Selassié. Storia nata sotto gli occhi indiscreti delle telecamere, destinata però a terminare poco tempo dopo spente. La loro relazione infatti è terminata, creando tanto dispiacere dei fan che si sono del tutto appassionati al loro amore. Adesso peròha voluto mettere un punto alla situazione sentimentale ed è tornato ai suoi affetti cari: la sua famiglia e ...

