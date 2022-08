Genova, non si trovano farmacisti. I dipendenti accusano: “Stipendi bassi e zero carriera” (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo l’allarme dei titolari che non trovano lavoratori, la replica di alcuni dipendenti: “A 1500 euro al mese si arriva in 10 anni”. Pochi iscritti al corso universitario specialistico, ma c’è chi punta sui premi individuali Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo l’allarme dei titolari che nonlavoratori, la replica di alcuni: “A 1500 euro al mese si arriva in 10 anni”. Pochi iscritti al corso universitario specialistico, ma c’è chi punta sui premi individuali

juventusfc : ?? Allegri: « Domani giocherà uno tra Gatti e Rugani. Avevo già deciso che Bonucci non avrebbe giocato, ma viene com… - chiarakalos : RT @DoctorM77: Io sono ancora fermo a Dusan Vlahovic, operazione da quasi 100 milioni. Uno a cui abbiamo fatto fare 3 tocchi in un tempo, a… - Chiesa84 : RT @NonSoloJuve: ??”Rabiot 3 giorni prima della Samp era quasi fatta col Manchester, poi gioca titolare a Genova… Sono situazioni non da Juv… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ??”Rabiot 3 giorni prima della Samp era quasi fatta col Manchester, poi gioca titolare a Genova… Sono situazioni non da Juv… - msgiusi : RT @ClaMarchisio8: Il Milan a Bergamo e la Juventus a Genova non vanno oltre il pareggio. Inter , Roma e Napoli restano sole a punteggio… -