Genoa, Zangrillo: "Candidato in politica solo grazie alla superficialità dei giornalisti"

La campagna elettorale è in grande fermento in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre e, in questi giorni, emergono sempre più nomi di possibili candidati. Tra questi c'era anche quello del presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, primario dell'Ospedale San Raffaele di Milano. A smentire il suo ingresso in politica ci ha pensato il diretto interessato attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter: "Voglio rassicurare i miei collaboratori e, soprattutto, i tifosi del Genoa che solo grazie alla superficialità dei giornalisti mi ritrovo, per il secondo giorno consecutivo, indicato dal Corriere della Sera, quale Candidato politico blindato per il futuro Parlamento".

